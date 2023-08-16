AÖL 3. dönem sınav sonucu sorgulama: AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
28 Temmuz'da başlayan Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 9 Ağustos tarihi itibarıyla sona erdi. Online olarak gerçekleşen AÖL sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden uygulandı. Peki, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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AÖL 3. dönem sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak uygulanan AÖL sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden açıklanacak. Peki, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihlerinde açıklanacağı öngörülüyor.
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AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
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AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
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AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim SistemiXnden öğrenebilecek.
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