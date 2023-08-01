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        Haberler Gündem Eğitim AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları ne zaman bitiyor? 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı...

        AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama...

        Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde sınavlarda ter döken binlerce AÖL öğrencisi bir yandan sınavların ne zaman biteceğini diğer yandan sonuçları hangi tarihte açıklanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 12:12
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        • 1

          Açık Lise 3. dönem sınavlarının sonuna yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavlara iştirak eden öğrenciler, sonuçların da ne zaman duyurulacağına dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, AÖL 3. dönem sınavları hakkında tüm detaylar...

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.30'da başlayan AÖL 3. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştiriliyor.

          Söz konusu sınavlar 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 23.59'da sona erecek.

        • 3

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          9 Ağustos itibariyle sona erecek AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak.

          Sınavlarda ter döken öğrenciler; sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.

        • 4

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

          Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

          Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

        • 5

          100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

          Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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