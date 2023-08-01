Açık Lise 3. dönem sınavlarının sonuna yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavlara iştirak eden öğrenciler, sonuçların da ne zaman duyurulacağına dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, AÖL 3. dönem sınavları hakkında tüm detaylar...