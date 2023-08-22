Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL Açık Lise sınav sonuçları...

        AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Açık Lise sınav sonuçları...

        Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları geri sayıma geçilmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında sınavlara katılım gösteren binlerce AÖL öğrencisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, Açık Lise sınav sonuçlarının muhtemel açıklanma tarihi ve sonuçların nasıl öğrenileneceğine dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:59 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Açık Lise 3. dönem sınavları 9 Ağustos günü itibariyle sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavlara iştirak eden öğrenciler artık, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair araştırmalar yapıyor. İşte, AÖL 3. dönem sınav sonuçları hakkında tüm detaylar...

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacağı tahmin edliyor.

          Bu doğrultuda sonuçlar için 25 Ağustos gününe işaret ediliyor.

        • 3

          AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

          AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

        • 4

          Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        Arsa fiyatları 4 yılda 6 katına çıktı
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Habertürk Anasayfa