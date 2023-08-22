AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Açık Lise sınav sonuçları...
Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları geri sayıma geçilmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında sınavlara katılım gösteren binlerce AÖL öğrencisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, Açık Lise sınav sonuçlarının muhtemel açıklanma tarihi ve sonuçların nasıl öğrenileneceğine dair ayrıntılar...
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Açık Lise 3. dönem sınavları 9 Ağustos günü itibariyle sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavlara iştirak eden öğrenciler artık, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair araştırmalar yapıyor. İşte, AÖL 3. dönem sınav sonuçları hakkında tüm detaylar...
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacağı tahmin edliyor.
Bu doğrultuda sonuçlar için 25 Ağustos gününe işaret ediliyor.
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AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.
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