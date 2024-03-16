Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖL 2. dönem son oturum tarihi: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta?

        AÖL 2. dönem sınav tarihleri: AÖL 2. dönem son oturum sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarında birinci ve ikinci oturum, 16 Mart Cumartesi günü tamamlandı. Üç oturum şeklinde uygulanan AÖL sınavlarında gözler, 3. oturumun yapılacağı tarihe çevrildi. AÖL sınavlarında her ders için sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL 2. dönem son oturum tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 19:03 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖL sınavlarında üçüncü oturum için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 1. ve 2. oturumu 16 Mart Cumartesi günü binlerce öğrencinin katılımı tamamlandı. AÖL 2. dönem üçüncü oturum sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler, "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte 2024 AÖL 2. dönem son oturum tarihi...

        • 2

          AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

        • 3

          1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

          2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'de gerçekleşti

          3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da gerçekleşecek.

        • 4

          AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

          17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa