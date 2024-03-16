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        Haberler Gündem AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları (cevap anahtarı) yayınlanma tarihi

        AÖL 2. dönem sınav sonuçları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

        Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları 16-17 Mart'ta gerçekleştiriliyor. Bugün saat 10'da ilk oturumu yapılan sınavın 14.00'te ikinci oturumu yapılacak. 17 Mart günü son oturumla beraber sınav süreci tamamlanacak. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonucu ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:24
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        • 1

          Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı engelli ve Orta Doğu programı öğrencileri ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim okullarında kayıtlı tutuklu ve hükümlü öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavında heyecan devam ediyor. İlk oturum bugün gerçekleşti ve saat 14.00'te ikinci oturum var. Peki, AÖL 2. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          AÖL 2. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          AÖL 2. dönem sınav soruları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

        • 3

          AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

          - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.asp

          - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

          internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

        • 4

          SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

          • Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı

          hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

          • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

          • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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