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        Haberler Gündem Eğitim AÖL 2. dönem kayıt yenilme son tarihi belli oldu! 2023 - 2024 AÖL kayıt yenilme son tarihi ne zaman?

        AÖL 2. dönem kayıt yenilme son tarihi belli oldu! AÖL kayıt yenilme son tarihi ne zaman?

        AÖL 2. dönem kayıt süreci devam ediyor. Henüz kayıtlarını yenilemeyen açık lise öğrencileri merak içerisinde AÖL 2. dönem kayıt yenileme son tarihi ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı AÖL kayıt yenileme tarihlerini haberimizde derledik. İşte AÖL kayıt yenileme son tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:44
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi 2. dönem kayıt yenileme tarihleri binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Dönemin başlamasıyla birlikte "AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        • 2

          AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SON TARİHİ

          2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan öğrenciler ile e-Okul Sisteminde kaydı olmayan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

        • 3

          AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

          AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınır.

          Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatırması gerekir. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptırabilir.

        • 4

          AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?

          İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

          a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

          İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

          * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

          * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

          * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

          * Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

        • 5

          b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

          İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

          * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

          * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

          * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

          * İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

          * T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

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