Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

        AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

        Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci başladı. Ders seçim işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen tarihler arasında, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek. AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri kadar kayıt yenileme ücreti de öğrencilerin gündeminden düşmüyor. İşte AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 20:54 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecine çevrildi. Peki, "AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?" İşte AÖL 2. dönem ilk kayıt işlemleri için son tarih...

        • 2

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

          MEB açık lise kayıt takvimini güncelledi. Bun göre e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

          Açık öğretim lise kayıt yenileme işlemleri de 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

        • 3

          AÖL SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 160 TL’yi odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.

          Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM’lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

        • 4

          AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

          1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

          2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        • 5

          AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

        • 6

          Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır.

          Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlk yarıda 2 gol var
        İlk yarıda 2 gol var
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Kilisedeki saldırıda flaş Atatürk Havalimanı saldırısı detayı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa