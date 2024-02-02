AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci başladı. Ders seçim işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen tarihler arasında, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek. AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri kadar kayıt yenileme ücreti de öğrencilerin gündeminden düşmüyor. İşte AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri...
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AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecine çevrildi. Peki, "AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?" İşte AÖL 2. dönem ilk kayıt işlemleri için son tarih...
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
MEB açık lise kayıt takvimini güncelledi. Bun göre e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Açık öğretim lise kayıt yenileme işlemleri de 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.
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AÖL SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Öğrenci adayları; sınav katılım ücreti olan 160 TL’yi odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.
Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM’lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
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AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
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Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır.
Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.
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