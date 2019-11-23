MEB AÖL sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihlerini merak ediyorlardı. İlk sınav tarihi 7-8 Aralık olarak belirlendi. Sınava giriş belgeleri de 4 Aralık tarihinde duyurulacak.

AÖL I. DÖNEM SONU SINAV TARİHLERİ

AÖL sınav tarihileri MEB tarafından belirlendi. İLK AÖL sınavı 07 Aralık 2019 Cumartesi - 08 Aralık 2019 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR

SINAV GÜNÜ GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.