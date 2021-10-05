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AÖL 1. dönem sınavları ne zaman 2021? AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? İşte AÖL son kayıt günü...

Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınav kayıtları ile ilgili beklenen açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin resmi açıklamayı yaptı. Peki AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve son kayıt günü hangi tarihte?

05.10.2021 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman 2021? AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? İşte AÖL son kayıt günü...

Açık Lise öğrencisi binlerce kişiyi yakından ilgilendiren AÖL kayıtlarında son günlere girildi. Öğrenciler hem kayıt tarihlerinin ne zaman biteceğini hem de 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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