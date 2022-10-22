AÖL sınavlarında geri sayım sürüyor. Sınavlara kısa bir süre kalırken, Açık Öğretim Lisesi sınavlarının nasıl, online mı yapılacağı araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleşeceği biliniyor. Peki AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...