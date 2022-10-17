AÖL sınavları için ders seçim ve kayıt işlemlerini tamamlayan açık lise öğrencileri sınav tarihlerini beklemeye başladı. MEB tarafından organize edilen AÖL sınavlarının bu sene nasıl yapılacağı öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...