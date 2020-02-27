AOG'un tanıtım filmi

Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin rollerinin değiştiği 'Amacı Olmayan Grup'un tanıtım filmi yayınlandı

Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin rolleri 'Amacı Olmayan Grup' için değişti.

5 filmlik 'Çakallarla Dans' serisinin yanı sıra 'Deli Ormanlı' ve 'Görevimiz Tatil'in senaryosunu Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi yazdı.

Murat Şeker yönetti.

'Amacı Olmayan Grup'da senaryoyu Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi yazdı.

Ali Tanrıverdi yönetti.

SugarWorkz yapımı 'Amacı Olmayan Grup'un (AOG) tanıtım filmi yayınlandı.

Murat Şeker ile 'Çakallarla Dans'ın ortak senaristi Ali Tanrıverdi'nin ilk kez yönetmenlik yaptığı 'Amacı Olmayan Grup'da başrolleri Sarp Bozkurt, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Ali Barkın, Hülya Gülşen Irmak ve Hakan Bilgin paylaşırken Müfit Can Saçıntı, Derya Şensoy, Hande Katipoğlu, Ceyhun Yılmaz, Şevket Çoruh ve Didem Balçın konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

'Onur' ile 'Sercan'ın amaçsız çıktıkları yolda binlerce gencin lideri olmalarıyla başlayan olayların beyazperdeye 3 Nisan'dan itibaren taşınacağı 'Amacı Olmayan Grup'un hikâyesi, hayatta hiçbir amacı olmayan gençlerin bir amaç edinmesi zemininin üzerine kurulu.