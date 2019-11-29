AOG'un ilk tanıtım filmi

'Çakallarla Dans' serisinin Murat Şeker ile ortak senaristi Ali Tanrıverdi'nin ilk kez yönetmenlik yaptığı 'Amacı Olmayan Grup'un ilk tanıtım filmi yayınlandı. Bir gençlik komedisi olan ‘Amacı Olmayan Grup'ta başrolleri Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Müfit Can Saçıntı paylaştı.

Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker'in senaryosunu yazdığı, Sugarworkz yapımı 'Amacı Olmayan Grup', gösterime 6 Mart'ta girecek.