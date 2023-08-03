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        Haberler Gündem Eğitim AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ! 2023 AÖF Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak ve yüz yüze mi, online mı?

        AÖF yaz okulu takvimi belli oldu! 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve online mı, yüz yüze mi?

        Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu dönemi sınavları için artık heyecan dorukta. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca öğrencinin ter dökeceği zorlu sınavların tarihleri, kuralları ve nasıl girileceğine dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik! İşte, ayrıntılar...

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        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 17:24
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için artık heyecan dorukta. Kayıtları 3-7 Temmuz tarihlerinde alınan sınavların tarihleri belli oldu. Peki, halihazırda yaz okulunda eğitim görmeye devam eden binlerce öğrencinin iştirak edeceği Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıtları ne zaman ve hangi tarihlerde yapılacak?

        • 2

          2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

          AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

          Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

          10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

        • 4

          YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

          AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

          Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

          Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

        • 5

          2022-2023 ÖĞRETİ̇M YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

          Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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