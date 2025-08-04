AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı?
AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sınavı için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yaz okulu maratonu başlıyor. Takvim ile AÖF yaz okulu sınav sürecinin detayları netlik kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 yaz okulu sınavı tarihi...
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Gözler AÖF yaz okulu sınav tarihine çevrildi. AÖF yaz okulu sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzla netlik kazandı. Sınava kısa süre kalması sebebiyle sınav giriş belgesi alma işlemleriyle ilgili detaylar öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte 2025 AÖF yaz okulu sınav tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...
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AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Takvime birlikte AÖF yaz okulu sınav sürecinin ayrıntıları belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 Yaz Okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
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AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Henüz sınav yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 7 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra, öğrenciler sınav giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş belgesini almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı üzerinden "Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrencileri Sınav Giriş Belgesi"
T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
Açılan sayfada sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.
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