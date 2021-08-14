Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), üniversitelere yüz yüze eğitim üzerinden yazı gönderdi. Yazıda “Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir.” açıklaması kurum tarafından yapıldı.

AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

YAZ OKULU Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre DERS SEÇİMİ - Açık öğretim

- İktisat

- İşletme 05 Temmuz 2021 Pazartesi

08 Temmuz 2021 Perşembe 09 Temmuz 2021 Cuma 5 gün

SINAV TARİHLERİ Sınav Türü Sınav Tarihleri Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020 Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı 16-17-18 Ocak 2021

23-24-25 Ocak 2021 Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 10-11-12 Nisan 2021

17-18-19 Nisan 2021 Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı 29-30-31 Mayıs 2021

05-06-07 Haziran 2021 Yaz Okulu Sınavı 04 Eylül 2021