AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu için heyecan başladı. 3 ila 7 Temmuz tarihleri arasında kayıtları alınan sınavların tarihi belli oldu. AÖF yaz okulu ise 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 6 hafta sürecek. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Detaylar haberimizde.