AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Bahar dönemi sınavlarının sona ermesinin ardından, başarılı bir sınav dönemi geçiren öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlanırken, sınavı istediği gibi geçmeyen öğreciler ise gözünü AÖF yaz okulu sınav tarihine çevirdi. Peki 2022 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...