AÖF yaz okulu sınav tarihi: 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için araştırmalar devam ediyor. 2024-2025 öğretim yılı kapsamında kayıt işlemlerini 9 Temmuz'a kadar tamamlayanlar, yakın tarihte düzenlenecek sınavlara katılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte güncel bilgiler...
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Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kayıt işlemlerinin 9 Temmuz’da sona ermesiyle öğrenciler, ağustos ayında düzenlenecek sınavlara katılım sağlayacak. Şimdi gözler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ayrıntılar haberimizde...
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
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AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 15 gün kala erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.