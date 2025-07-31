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        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu! 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

        AÖF yaz okulu sınav tarihi: 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı için araştırmalar devam ediyor. 2024-2025 öğretim yılı kapsamında kayıt işlemlerini 9 Temmuz'a kadar tamamlayanlar, yakın tarihte düzenlenecek sınavlara katılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:49
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Kayıt işlemlerinin 9 Temmuz’da sona ermesiyle öğrenciler, ağustos ayında düzenlenecek sınavlara katılım sağlayacak. Şimdi gözler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ayrıntılar haberimizde...

        • 2

          AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

          Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 15 gün kala erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

          AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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