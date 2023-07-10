AÖF yaz okulu sınav tarihi: 2023 AÖF yaz okulu sınavları online mı, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında online ortamda tamamlandı. AÖF yaz okulu kayıtlarının sona ermesinin ardından sınav tarihleri araştırması hız kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve online mı olacak? İşte, 2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri takvimi...

7 hafta sürecek olan Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu 3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya dair açıklama geldiği takdirde haberlerimiz güncellenecektir.