AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 19 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı sonuçları binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte detaylar...
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AÖF yaz okulu sınavının tamamlanmasıyla sınava giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih...
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AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılacağı öngörülüyor. 2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime sunulacak.
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AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
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YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.