Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2023: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 19 Ağustos Cumartesi günü yüz yüze olarak uygulandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda ders geçme notu alt sınırı 35 olacak. İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 22:47 Güncelleme: 25.08.2023 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda sınav sonuçlarının 29 Ağustos'a kadar erişime açılacağı öngörülüyor. 2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime sunulacak.

        • 3

          AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

          Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

        • 4

          YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA

          Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

        • 5

          Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Bakan Bak'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bak'tan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş stoperini Ada'da buldu!
        Beşiktaş stoperini Ada'da buldu!
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        Rubiales'e tepkiler sürüyor!
        Rubiales'e tepkiler sürüyor!
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Habertürk Anasayfa