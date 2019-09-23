AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak? sorusu sınava giren öğrenciler tarafından soruluyor. AÖF bu sene 3 ders sınavı son kez yaparken, bu seneden itibaren yaz okulu sistemine geçti. Bu sene ilk kez uygulanan yaz okulu sonunda 15 Eylül'de öğrenciler sınava girdi. İşte 2019 AÖF yaz okulu sınavına dair detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. AÖF henüz sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgi paylaşmadı. AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili gelişme yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV SORU VE CEVAPLARI

AÖF yaz okulu sınavı yapıldıktan hemen sonra 15 Eylül'de sınav soru ve cevapları http://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı. Öğrenciler cevap anahtarı ile kendi cevaplarını kıyaslayarak başarılarını tahmin edebiliyor.

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