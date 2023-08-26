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        Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF yaz okulu sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 19 Ağustos Cumartesi günü yüz yüze olarak uygulandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda ders geçme notu alt sınırı 35 olacak. İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 12:15 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:15
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        • 1

          AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu doğrultuda sınav sonuçlarının 29 Ağustos'a kadar erişime açılacağı öngörülüyor. 2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime sunulacak.

        • 3

          AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

          Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

        • 4

          YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME HAKKINDA

          Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

        • 5

          Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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