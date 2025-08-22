AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Yaz okulu sınavlarına katılım gösterenler sonuçlarını öğrenebilirler. AÖF yaz okulunda ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Peki Açıköğretim AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim iktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavları 16 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Ardından yaz okulu sonuçları sorgulaması başladı. Peki AÖF yaz okulu sonuçları nasıl öğrenilir?
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF sınav sonuçlarına sistem üzerinden öğrenci girişi yapıldığında erişim sağlanıyor. AÖF yaz okulu sınavında ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.
Yaz okulu sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi (AÖF otomasyonu) üzerinden yayımlanacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla ayrıca bildirilmeyecek.
