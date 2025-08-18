Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu sınav itirazı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF yaz okulu sınav itirazı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu sınavlarına katılım gösterdikten sonra gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Peki AÖF yaz okulu sınav itirazı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 13:24 Güncelleme: 18.08.2025 - 13:28
        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınav sorularına itirazlar 2 (iki) iş günü içinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilir. 19 Ağustos 2025 Salı 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.

        • 2

          AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli değil. Ancak sonuçların önümüzdeki 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAV İTİRAZI

          AÖF YAZ OKULU SINAV İTİRAZI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınav sorularına itirazlar 2 (iki) iş günü içinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilir. 19 Ağustos 2025 Salı 17.30'dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.

        • 4

          YAZ OKULU BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

          Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

