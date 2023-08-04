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        Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

        AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

        Açıköğretim Fakültesi yaz okulu eğitimleri 10 Temmuz itibarıyla başladı. 6 hafta sürecek olan eğitimin ardından AÖF öğrencileri sınava tabii tutulacak. AÖF yaz okulu sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. AÖF yaz okulu sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler, sınavların online mı, yüz yüze mi olacağını araştırmaya başladı. İşte 2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:50
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. AÖF yaz okulu sınavlarına katılım gösterecek olan öğrenciler için sınav giriş belgeleri yayımlandı. AÖF yaz okulu sınavları öncesinde 6 hafta devam edecek olan eğitim süreci 10 Temmuz tarihinde başladı. Peki, "AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

          AÖF yaz okulu eğitimleri, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı. 6 hafta sürecek olan eğitimler 19 Ağustos itibarıyla sona erecek.

          Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

        • 3

          2023 AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı.

          Anadolu Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

          AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

          AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

          Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

          Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

        • 5

          2022-2023 ÖĞRETİ̇M YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

          Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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