AÖF yaz okulu ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu. AÖF yaz okulu (mezuniyete üç ders) sınavı için kayıtlar alındı. Mezuniyete kalan adaylar yaz okulu sınavına girmeden sınav giriş belgesini alması gerekiyor. Peki AÖF yaz okulu ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu giriş belgesi yayımlandı mı?
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AÖF yaz okulu tarihleri duyuruldu. Ders seçimi ve kayıt bedelini yatıran öğrenciler yaz okulu sınavına katılım gösterebilecek. Öğrenciler, en fazla beş ders seçerek başarısız derslerini telafi etme veya mezuniyet için gerekli krediyi toplama fırsatı yakalayacak. Peki AÖF yaz okulu ne zaman, ayın kaçında ve giriş belgesi yayımlandı mı?
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
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AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Yaz Okulu sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin Ağustos ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
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