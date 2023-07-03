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AÖF yaz okulu kayıt ekranı: 2023 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, kayıt nasıl yapılır?

AÖF yaz okulu kayıtları başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt süreci 3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, AÖF yaz okulu ders seçimini yaptıktan sonra ücretini ödeyerek kayıt işlemini tamamlayabilecek. Bu bağlamda gözler "AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 AÖF yaz okulu online kayıt ekranı...

Giriş: 03.07.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt işlemleri başladı. Güz ve bahar yarıyılının geride kalmasıyla sıra yaz okuluna geldi. Öğrenciler "AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar, kayıtlar nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, AÖF yaz okulu ile ilgili merak edilen detaylar...

  • AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

    Yaz Okulu kayıt işlemleri; 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de sona erecek. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecek. 07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak.

  • AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Öğrenci, “https://anasis.anadolu.edu.tr” adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri”ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.

    Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.

    Öğrenci, derslerini seçtikten sonra ders seçim onayı vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.) kontrol ettikten sonra ders seçim onayını verecektir.

    AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • 2022-2023 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ÜCRETLERİ

  • AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

    Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

    • Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

    • İnternet Bankacılığı ile Ödeme

    • ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

    • Mobil Bankacılık ile Ödeme

  • 2023 AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ HESAPLAMA

    Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin ders alacakları birimlere göre hesaplanmış hali verilmektedir.

    Öğrencilerin 1 Saatlik Ders için Ödeyeceği Ücret =Azami Ders Ücreti×14 (Bir Eğitim-Öğretim Dönemi 14 Haftadan Oluşmaktadır.)

    1 saat için örnek hesaplama = 7 × 2 = 14 × 2,11 = 29,54 (Hafta) × (Dönem) = (Hafta) × (Azami Ders Ücreti) = (TOPLAM)

    4 saatlik bir ders için örnek hesaplama = 29,54×4 = 118,16 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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