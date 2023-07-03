AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Öğrenci, “https://anasis.anadolu.edu.tr” adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri”ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.
Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.
Öğrenci, derslerini seçtikten sonra ders seçim onayı vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.) kontrol ettikten sonra ders seçim onayını verecektir.
AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN