AÖF öğrencileri bir dönemi daha sonlandırdı. Ancak Mayıs ayında yapılan final sınavlarında başarısız olan öğrenciler için maraton henüz bitmedi. Sıra, yaz okuluna geldi. Öğrencilerin en fazla 5 ders seçebileceği yaz okulu kayıtları başlamak üzere. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri nedir? İşte, detaylar...