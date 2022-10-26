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AÖF vize sınav tarihleri 2022: 2022 AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri ne zaman?

AÖF vize sınav tarihleri 2022: AÖF güz dönemi ara sınavları...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav tarihlerine ilişkin araştırmalar başlamıştı. Söz konusu duruma ilişkin beklenen açıklama yapıldı ve sınav tarihleri belli oldu. İşte, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri...

Giriş: 26.10.2022 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • AÖF güz dönemi ara sınavlarına ilişkin son durum belli oldu. Yurt genelindeki binlerce AÖF öğrencisini yakından ilgilendiren konuya ilişkin merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2022-2023 AÖF vize tarihleri ve sınıf geçme sistemine ilişkin bilinmesi gerekenler...

  • AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

    Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihinde organize edilecek.

  • Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere yönelik ara sınav ve dönem sonu sınavları düzenlenecek.

    Anadolu Üniversitesinin sınav uygulamasında telafi veya bütünleme sınavı bulunmuyor. Başarısız olan öğrenciler için dönem sonunda yaz okulu sınavları yapılıyor.

  • AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

    Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

  • Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

    İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

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