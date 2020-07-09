Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, üç ders sınavı ve yaz okulu ile ilgili önemli bir açıklama yayımladı. Peki AÖF üç ders sınavı kaldırıldı mı? AÖF yaz okulu ne zaman?

AÖF ÜÇ DERS SINAVI KALDIRILDI MI? YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, yaptığı açıklamada,

"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır." dedi.