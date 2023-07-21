2023 AÖF BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın AÖF bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.