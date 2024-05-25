AÖF soruları ve cevapları gündemde yer alıyor. AÖF sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan e-Kampüs üzerinden sorgulanabilecek. Bugünkü oturuma giren adaylar AÖF sınav soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? AÖF sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı