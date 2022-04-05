İnternet üzerinde en çok araştırılan konulardan biri AÖF sınavı soruları ve cevap anahtarı oldu. Nisanın ilk haftası gerçekleştirilen sınavın ardından katılımcılar soru ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...