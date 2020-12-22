AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Koronavirüs salgını nedeniyle AÖF sınavları online düzenlendi. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını online öğrenebilecek. Vize sınavlarını tamamlayıp, final için hazırlıklarını sürdürenler AÖF sınav sonuçları tarihini merak ediyor.
GÖZLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NE ÇEVRİLDİ
Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.' denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erecek.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SİSTEMİNE GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021
ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
30 Kasım tarihinde başlayan ve 11 Aralık günü sona eren ATA AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden açıklanması bekleniyor.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 30 Kasım'da başlayıp 11 Aralık'ta sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından geçen 5 günün ardından öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak edip araştırıyor.
Hemen belirtelim ki sınavların hemen ardından ATA AÖF cevap anahtarı da yayınlandı. Öğrenciler cevap anahtarı üzerinden netlerini ve puanlarını hesaplayabiliyorlar.
ATA AÖF CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme girerek cevap anahtarına erişim sağlayacaklar.
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