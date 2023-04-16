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AÖF sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 16 Nisan tarihinde sona erdi. Vize sınavlarının geride kalmasıyla gözler "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş: 16.04.2023 - 23:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlendi. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar haberimizinde devamında...

  • AÖF ARA SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.

  • AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

    AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

  • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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