Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
02 Mart 2023 tarihinden sonra Bahar Dönemi kayıt yenileme için sunulan mazeret kabul edilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler kayıt yenileme tarihleri içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Bilgi bağlantısına girerek, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini mutlaka kontrol etmelidir.
Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir. Yeni ders durumuna göre dönem öğretim materyal ücreti farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını Bahar dönemi için 27 Mart-07 Nisan 2023 tarihleri arasında ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.