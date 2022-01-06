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AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 Anadolu Üniversite AÖF final sınavı tarihleri değişti mi? AÖF sınav takvimi

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 Anadolu Üniversite AÖF final sınavı tarihleri değişti mi?

Milyonlarca AÖF öğrencisi için nefesler tutuldu, AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri güz dönemi final sınavları tarihlerini 2021-2022 Akademik Takvim ile duyurmuştu. AÖF öğrencileri 2021-2022 AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖF sınav giriş belgeleri hafta başında AÖF sistemi züerinden erişime açıldı. 2021-2022 AÖF final sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınavları online mı yüz yüze mi? İşte AÖF sınav takvimi

06.01.2022 - 10:29 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde gündem final sınavları.  Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri 2021-2022 AÖF sınav takvimine göre bu hafta sonu final sınavları için sınav merkezlerinin yolunu tutacak. Henüz sınav giriş belgesini almayan ya da final sınavları için otomasyon sistemini kontrol etmeyen öğrenciler AÖF final sınavları ne zaman sınav tarihleri değişti mi sorularını araştırmaya başladı. İşte 2021-2022 AÖF final  sınavları hakkında merak edilenler ve AÖF sınav yeri öğrenme ekranı 

  • 2021 - 2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

    2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

    2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

    2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022

  • 2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    2021-2022 AÖF güz dönemi final sınavları yüz yüze sınav merkezlerinde yapılacak. Adaylar eğer sınav merkezi tercihini değiştirmemişse ara sınavları için yaptıkları sınav merkezi tercihleri final sınavlarında da geçerli olacak. 

  • AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden 2021-2022 Final sınavları için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını ve sınav yerlerinin belli olduğunu duyurdu. 

     

    Yapılan açıklamada "Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyonu sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz" denildi.

    2021-2022 AÖF FİNAL SINAVLARI SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

    Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

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