Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde gündem final sınavları. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri 2021-2022 AÖF sınav takvimine göre bu hafta sonu final sınavları için sınav merkezlerinin yolunu tutacak. Henüz sınav giriş belgesini almayan ya da final sınavları için otomasyon sistemini kontrol etmeyen öğrenciler AÖF final sınavları ne zaman sınav tarihleri değişti mi sorularını araştırmaya başladı. İşte 2021-2022 AÖF final sınavları hakkında merak edilenler ve AÖF sınav yeri öğrenme ekranı