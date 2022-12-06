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AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıtlarını 17 Ekim tarihine kadar tamamlayan öğrenciler, ara sınav tarihlerini beklemeye başladı. Güz dönemi vize sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimiyle açıklık kazandı. İşte Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2022-2023 Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi...

Giriş: 06.12.2022 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayacak Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav yerleri giriş belgesinin yayınlanmasıyla sınav saatini beklemeye başladı. Sınav kısa bir süre kala çalışmalarını hız veren AÖF öğrencileri, ara sınavların ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalarını sürdürdü. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, 2022 Açıköğretim Fakültesi sınavları nasıl yapılacak?" İşte AÖF ara sınav tarihleri...

  • AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

    AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

  • AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

    AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

    AÖF YAZ OKULU SINAVI 2023 NE ZAMAN? 

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

  • AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Vize döneminden sonra başlayan bahar dönemi sınavları içi de tarihler açıklandı. 

    Buna göre; ara sınavlar 15-16 Nisan 2023, dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavı içinse 19 Ağustos 2023 tarihinde öğrenciler sınava girecek. 

     

  • AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Anadolu Üniversitesi, güz dönemi sınavları yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştirilecektir. AÖF sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 1 hafta önce adayların erişimine açılır. Sınav giriş belgesinde, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası yer almaktadır.

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