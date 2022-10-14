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AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 AÖF güz dönemi sınav takvimi belli oldu!

AÖF sınavları ne zaman? 2022-2023 AÖF güz dönemi sınav takvimi belli oldu!

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi belli oldu. AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinin başlamasıyla birlikte birçok öğrenci AÖF sınavlarının ne zaman olduğunu araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman? İşte 2022 - 2023 AÖF güz ve bahar dönemi sınav takvimi…

14.10.2022 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri belli oldu. kayıt yenileme işlemleri başladı. Bununla birlikte kayıtlarını yenileyen öğrenciler sınav tarihlerini şimdiden araştırmaya başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ve sınav tarihleri ise belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman? İşte 2022 - 2023 AÖF güz ve bahar dönemi sınav takvimi

  • 2022-2023 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

    Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan yeni yıl eğitim takvimiyle birlikte AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

  • Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

  • AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

    2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.

    Takvime göre güz dönemi sınavları;

    Ara sınav 10-11 Aralık 2022

    Dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023

  • Bahar dönemi için sınavlar ise;

    Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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