2023-2024 AÖF sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?
Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin sona ermesinin ardından, gözler AÖF güz dönemi sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi 2023-2024 akademik takvimini paylaşmasının ardından, AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. AÖF güz dönemi sınavlarına katılım gösterecek Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 güz dönemi ara sınav tarihleri...
- 1
AÖF güz dönemi sınav tarihleri için geri sayım başladı. Ara sınavlar için çalışmalarını sürdüren AÖF öğrencileri, Açıköğretim Fakültesi sınav tarihlerini gündemine aldı. AÖF ara sınavları bilindiği üzere not ortalamasını yüzde 30, finaller ise yüzde 70 etkilemektedir. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, AÖF sınavı nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi yapılacak?" İşte AÖF sınav tarihleri...
- 2
AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.
- 3
AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
-
- 4
Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- 5
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
- 6