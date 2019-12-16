AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınavı soru ve cevap kitapçığını yayımladı. AÖF soru ve cevaplarını sorgulamak isteyen adaylar haberimizden ulaşabilir.. İşte AÖF sınavına dair detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF soru ve cevapları yayınlandı. Soru ve cevaplar “ANADOLUM e-Kampüs” sayfası üzerinden erişime açıldı. Sayfaya giriş yapıldıktan sonra "Derslerim" sekmesine tıklanıyor. Bu bölümde çıkmış sorular görüntülenebiliyor.

AÖF SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir.