AÖF sınavı saat kaçta bitecek? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları adaylar ve yakınları tarafından merakla araştırılıyor. AÖF vize sınavının ilk oturumu bugün gerçekleşiyor. AÖF sınavına girecek adaylar gerekli belgeleri eksiksiz olarak yanlarında bulundurmaları gerekiyor. AÖF sınavının ardından sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlayacak. İşte AÖF sınavına dair detaylar...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar her iki günde de 2'şer oturum olmak üzere 4 oturumda tamamlanacak. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulaması ve aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ​alabilirler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1)Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2)Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.