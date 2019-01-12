AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde ilk dönem heyecanı 12 - 13 Ocak tarihlerinde yapılacak final sınavlarıyla sona erecek. Öğrenciler ve refakatçiler AÖF sınavının saat kaçta başlayıp, kaçta biteceğini araştırıyor. Öğrenciler sınava girebilmeleri için mutlaka giriş belgesi almaları gerekiyor. Peki, AÖF sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 AÖF sınavına dair tüm detaylar...

AÖF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

AÖF final sınavı Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde sabah ilk oturum saat 9.30'da başladı. İkinci oturum ise öğleden sonra saat 14.00'da yapılacak. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılacaktır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

AÖF final sınavı sabah oturumu 09.30'da başladı ve saat 11.30'da sona erecek. İkinci oturumu ise 14.00'te başlayıp 16.00'da sona erecek.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 AÖF final sınavlarının ardından öğrenciler alacakları puanları hesaplamak için soru ve cevapların açıklanmasını merak ediyor. AÖF soru ve cevapları genellikle sınavın ardından 3-4 gün sonra adayların erişimine açılıyor. AÖF sonuçları ise sınavdan en geç 20 gün sonra açıklanıyor.

AÖF SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER