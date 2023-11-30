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        Haberler Gündem AÖF sınav yerleri sorgulama 2023: AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖF sınav yerleri sorgulama: AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları 9-10 Aralık tarihinde uygulanacak. Yüz yüze yapılacak olan ara sınavlar öncesinde AÖF sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. AÖF sınav yerleri belgesinin yayımlanmasının ardından, sınava girilecek okul adı, salon, sıra numarası gibi bilgiler açıklık kazanmış olacak. İşte 2023 AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 21:04 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:04
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        • 1

          AÖF güz dönemi ara sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav giriş belgesi için Anadolu Üniversitesi'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          AÖF SINAV TAKVİMİ

          AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.

          Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

          Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

          Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        • 4

          AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

          AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

          İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

          ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

          Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023

          Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

          Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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