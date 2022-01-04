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AÖF sınav yerleri öğrenme nereden öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 AÖL sınav yerleri ve sınav tarihleri

AÖF sınav yerleri belli oldu! 2021 - 2022 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri güz dönemi final sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı. Milyonlarca AÖF öğrencisi bu hafta final sınavlarını tamamlayacak. AÖF sınav yerlerinin nasıl öğrenileceği merak ediliyor. 2021-2022 AÖF final sınavları sınav yerleri nereden nasıl öğrenilir? AÖF güz dönemi sınav takvimi ve AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

04.01.2022 - 11:34 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde gözler sınav giriş belgelerinde. Bilindiği gibi AÖF sınavları bu dönemin başından beri yüz yüze olarak sınav merkezlerinde yapılıyor. AÖF final sınavlarına katılacak öğrenciler AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir sorusunun cevabını araştırıyor. AÖF sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi AÖF sistemi züerinden öğrencilerin erişimine açıldı. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı 

  • 2021- 2022 AÖF FİNAL SINAVLARI SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!  

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden 2021-2022 Final sınavları için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını ve sınav yerlerinin belli olduğunu duyurdu. 

    Yapılan açıklamada "Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyonu sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz" denildi.

    2021-2022 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    2021 Yılı AÖF güz dönemi ara sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi final sınavları da yüz yüze yapılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgeleri ile sınav merkezlerine giriş yaparak sınava katılabilecek. 

  • 2021 - 2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

    2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021 - 7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için sınav tarihleri şöyle:

    2021 - 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları: 27-28 Kasım 2021

    2021 - 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları: 8-9 Ocak 2022

  • AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

    Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

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