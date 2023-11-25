Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖF sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? 2023 AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak?

        AÖF sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? 2023 AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?

        Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları için geri sayım başladı. Yayımlanan akademik takvime göre üç oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak. Her sınav için 30 dakika süre verilecek AÖF sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "2023 AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte 2023-2024 yılı AÖF vize tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖF güz dönemi sınavlarında bekleyiş sürüyor. Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi ile Güz Dönemi ve Bahar Dönemi vize, final tarihleri belli oldu. Bahar dönemi ara sınavlarında ter dökecek öğrenciler, sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarihi araştırmayı sürdürüyor. Peki, "2023 AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte AÖF ara sınavlarının başlayacağı tarih...

        • 2

          AÖF SINAV TAKVİMİ

          AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.

          Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

          Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

          AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

          AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. AÖF sınav giriş yerleri sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr üzerinden erişime açıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kritik uyarı geldi! 64 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar açıklandı
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar açıklandı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
        Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
        ABD Başkanı Biden: Bu sadece bir başlangıç
        ABD Başkanı Biden: Bu sadece bir başlangıç
        Gazze'nin kuzeyine 49 gün sonra ilk kez yardım malzemesi ulaştı
        Gazze'nin kuzeyine 49 gün sonra ilk kez yardım malzemesi ulaştı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Yazışmalar ortaya çıktı
        Yazışmalar ortaya çıktı
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Habertürk Anasayfa