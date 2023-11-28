AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl yüz yüze yapılacak olan sınavlara artık sayılı günlerin kalmasıyla Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav yerleri araştırması sıklaştı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...